Жителя Кузбасса арестовали после нападения с ножом на знакомого

В Киселёвске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на своего знакомого. По версии следствия, конфликт произошёл в ночь на 21 мая 2026 года. Об этом пишет VSE42.RU.

Во время ссоры фигурант нанёс оппоненту не менее пяти ударов ножом в область груди и конечностей. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемого задержали. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.