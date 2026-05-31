Бывшие военные смогут получать две пенсии с июня

С июня текущего года бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, которые после увольнения со службы успели накопить необходимый гражданский стаж, получат право на одновременное получение двух пенсий — военной и страховой по старости. Об этом сообщила представитель профильных структур, комментируя изменения в пенсионном законодательстве.

Как пояснила эксперт Коваленко, для оформления второй, страховой выплаты необходимо соблюсти два ключевых условия: иметь не менее 15 лет трудового стажа, заработанного после ухода со службы, а также накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Только при выполнении этих требований бывший военный сможет получать и ведомственную пенсию за выслугу лет, и гражданскую — по достижении соответствующего возраста.

Важно отметить, что право на получение двух пенсий одновременно законодательно закреплено не только за военными. В эту категорию также входят:

· космонавты;

· сотрудники лётно-испытательного состава;

· участники Великой Отечественной войны;

· инвалиды вследствие военной травмы;

· члены семей погибших военнослужащих.

Кроме того, как напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, с 1 августа 2026 года будет проведён перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров. Выплаты увеличат с учётом индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые были начислены за 2025 год. Таким образом, для многих пожилых граждан лето начнётся с приятных новостей о повышении пенсионного обеспечения.