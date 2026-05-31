Спрос на микрозаймы взлетел на 181%: эксперт назвал три способа не попасть на переплату

В первом квартале 2026 года россияне стали значительно чаще обращаться за микрозаймами. Как сообщает финансовый маркетплейс Банки.ру, количество заявок, оставленных пользователями на платформе, выросло на 25% по сравнению с предыдущим кварталом и на 181% — в годовом выражении.

Основная причина такого ажиотажа — ужесточение банковской политики в отношении обычных кредитов, объясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Люди, которым стало сложнее получить деньги в банке, все чаще присматриваются к микрофинансовым организациям. Но при оформлении займа важно не попасть в ловушки скрытых переплат.

Вот главные советы эксперта, как защитить свой кошелек:

Смотрите на ПСК. Первое, на что Солдатенкова рекомендует обращать внимание — это показатель полной стоимости кредита. Он отражает реальную сумму переплаты, включая проценты и все обязательные платежи. Причём закон ограничивает переплату по займам сроком до года: она не может превышать 100% от суммы долга. То есть, если вы берете 10 000 рублей, сверху вы в любом случае не отдадите больше 10 000 рублей, будь то проценты, штрафы или пени.

Следите за платными способами перевода. МФО по закону обязана предоставить клиенту хотя бы один бесплатный канал для получения денег. Однако некоторые удобные варианты (например, перевод на карту) могут быть платными. Многие люди выбирают их автоматически, не задумываясь, и в итоге платят лишнее.

Отключайте лишние услуги. Страховки, смс-уведомления и различные платные подписки часто «прилетают» автоматически при онлайн-оформлении займа. Они увеличивают сумму долга, хотя заёмщик может о них даже не подозревать.

Читайте договор до конца. Перед тем как поставить подпись, эксперт советует изучить график платежей, способы погашения долга и размер штрафов за просрочку. Это базовая защита от любых неожиданных переплат.