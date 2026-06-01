14 многодетных мам Новосибирской области получили награды за материнскую доблесть

В Новосибирской области состоялась церемония вручения знаков отличия «За материнскую доблесть». Награды многодетным матерям вручили губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

В торжественном мероприятии приняли участие 14 женщин, удостоенных награды, а также их родственники. Среди награждённых девять матерей воспитывают пятерых детей, ещё две — семерых.

Андрей Травников поздравил участниц церемонии с наградой и поблагодарил их за вклад в воспитание детей. Глава региона отметил, что большие семьи являются примером для окружающих и помогают сохранять важные семейные традиции.

С поздравлениями к многодетным мамам также обратился Андрей Шимкив. Он подчеркнул, что такие семьи играют важную роль в развитии региона и страны.

По данным областных властей, сейчас в Новосибирской области проживают почти 46 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 153 тысяч детей. С 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1415 женщин.

Помимо награды и удостоверения, многодетные матери получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также для них предусмотрена компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.