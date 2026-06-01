Более 10 тысяч новосибирцев пришли на Михайловскую набережную отметить День защиты детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 июня Михайловская набережная Новосибирска превратилась в одну большую площадку радости, смеха и летнего настроения. В первый день лета здесь прошёл масштабный городской праздник, посвящённый Дню защиты детей и началу долгожданных каникул. Тысячи горожан пришли на набережную, чтобы провести этот день вместе с семьёй — и, судя по улыбкам на лицах, праздник удался.

С самого утра территория набережной наполнилась музыкой, детским смехом и голосами ведущих. Для гостей развернулись десятки интерактивных площадок, игровых зон и творческих мастер-классов. Каждый мог найти занятие по душе: одни ребята рисовали и лепили, другие участвовали в спортивных эстафетах, третьи с восторгом наблюдали за выступлениями артистов на главной сцене.

Родители тоже не остались в стороне — многие снимали происходящее на телефоны, стараясь запечатлеть эмоции своих детей. Праздник стал настоящим подарком для семей: тёплая погода, яркие декорации и ощущение беззаботного лета создали идеальную атмосферу.

Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел самые яркие моменты праздника. На снимках — счастливые лица детей, воздушные шары, улыбки аниматоров и море позитива.

В объектив попали и творческие коллективы, выступавшие на сцене, и юные гости, с упоением участвующие в конкурсах, и семьи, которые просто гуляли по набережной, наслаждаясь первым летним днём.

Для гостей были организованы тематические пространства от партнёров мероприятия, работали фуд-зоны, а каждый ребёнок мог попробовать себя в чём-то новом — от аквагрима до спортивных состязаний.

Праздник стал возможен благодаря генеральному партнёру — Группе компаний «СОЮЗ», титульному партнёру по безопасности — Союзу охранных предприятий «КРУК-С», а также официальным партнёрам: АО «Альфа-Банк», ФК «Сибирь», «Быстроном» и автомобильному партнёру — «Вектор» (федеральная академия вождения).

День защиты детей на Михайловской набережной стал яркой точкой отсчёта летнего сезона. Горожане расходились с улыбками, а дети — с воздушными шарами и новыми впечатлениями. Вход на праздник – свободным, и это позволило прийти буквально каждому желающему. Напомним, что вечером на Михайловской набережной состоится дискотека. 0+