Чёрное небо над двумя городами: почему Красноярск и Минусинск задыхаются от одной беды

Красноярск и Минусинск — два города, которые на первый взгляд сложно сравнивать. Миллионник и небольшой город с населением 70 тысяч человек. Промышленный центр и тихий провинциальный уголок. Однако в последние годы их объединила одна общая и крайне опасная проблема — качество воздуха. Анализ ситуации показывает: корень зла у обоих один, и он кроется не в заводских трубах, а в тысячах частных печных труб, отапливающих дома углем.

Чёрное небо над городом

Как только наступает отопительный сезон, город накрывает смогом, а жители начинают жаловаться на угольную пыль и характерный запах гари. В безветренные дни — в режиме неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) — дым не рассеивается, а буквально оседает на улицах.

При этом парадокс в том, что крупных промышленных предприятий в городе нет. Основной источник загрязнения — частный сектор. Десятки тысяч домовладений, которые отапливаются углём старыми печами. Низкие печные трубы не позволяют дыму подниматься выше приземного слоя, и вредные вещества накапливаются там, где живут люди.

«Частный сектор дымит дай бог как. А ведь Минусинск находится в котловине, и рассеивание загрязняющих веществ затруднено. В период НМУ мы просто задыхаемся», — рассказывает житель Минусинска Евгений.

Цифры подтверждают эти слова: несколько лет назад уровень бензапирена в воздухе превышал норматив в 100 раз. Местные власти тогда скрыли эту информацию, но позже глава города признал: по правилам из города нужно было эвакуировать всё население. Юные минусинцы выходили на митинги, обращались к «дядям в больших кабинетах» с просьбой о помощи. Впервые режим НМУ в Минусинске ввели в 2018 году — тогда чиновники официально признали, что проблема существует.

Города-миллионеры и малые поселения: разница в нуле

Казалось бы, Красноярск — другая история. Это крупный промышленный центр, где работают металлургические заводы, ТЭЦ и другие предприятия. Однако анализ замеров воздуха показывает картину, пугающе похожую на минусинскую. Особенно в районах, граничащих с частным сектором.

Всё те же превышения по бензапирену, те же жалобы жителей на смог в отопительный сезон. Разница лишь в масштабе: в Красноярске частных домовладений больше, а значит, и выбросов от них суммарно выше. Но химический состав загрязнителей — один и тот же.

Экологи и общественники давно отмечают: красноярские ТЭЦ, при всех их выбросах, оснащены высокими трубами, которые позволяют эффективно рассеивать загрязнители. Высокие трубы не решают проблему полностью, но снижают концентрацию вредных веществ в приземном слое. Чего не скажешь о частном секторе.

«Крупные предприятия находятся под постоянным контролем, у них есть системы очистки, они отчитываются. А тысячи частных печей — это неконтролируемый источник выбросов, который невозможно эффективно регулировать», — отмечают эксперты.

Беспомощность решений: 700 домов из 12 тысяч за два года

В Минусинске, а затем и в Красноярске власти начали предпринимать меры. В 2022 году минусинцам доставили 40 тонн так называемого «бездымного угля» — жест, который многие назвали подачкой. Позже запустили программу по переводу частного сектора на автоматизированные котлы.

Результаты скромные: с 2024 года из 12 тысяч домовладений в Минусинске модернизировано около 700. То есть менее 6%. При таких темпах на полное обновление систем отопления уйдут десятилетия. А пробы воздуха в период НМУ по-прежнему фиксируют многократные превышения по бензапирену, взвешенным веществам и другим опасным соединениям.

Казалось бы, самый очевидный выход — газификация частного сектора. Природный газ — значительно более экологичный вид топлива, чем уголь. Однако перспективы газификации Красноярского края остаются туманными.

Газопровод «Сила Сибири», на который возлагают надежды, по разным оценкам, может дойти до региона лет через десять. И это оптимистичный сценарий. Для Минусинска сроки ещё более отдалённые.

При этом в нескольких километрах от Минусинска находится собственное газовое месторождение с запасами 146 миллионов кубических метров. Пластовое давление — 177,7 атмосферы, производительность — 140 тысяч кубометров в сутки. Состав газа: метан — 68,5%, азот — 27,9%. Месторождение было законсервировано ещё в советские годы. Около 15 лет газ там выгорает впустую на факелах.

«Пора не ждать большую трубу «Силы Сибири 2», а начинать освоение наших месторождений газа, и это даст положительный рывок не только в экологических вопросах, но и в экономических», — уверен член Общественной палаты Красноярского края, известный эколог Павел Гудовский.

Проблема, которую нужно решать сейчас

Пока чиновники обсуждают далёкие перспективы газификации, а программы модернизации котлов буксуют, тысячи жителей Красноярска и Минусинска продолжают дышать воздухом, который периодически становится опасным для жизни. Бензапирен — канцероген первого класса опасности. Его систематическое превышение в атмосфере неминуемо ведёт к росту онкологических заболеваний, болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Эксперты сходятся в одном: проблему «чёрного неба» невозможно решить полумерами. Разовые поставки бездымного угля и точечная замена котлов не дадут результата. Нужна либо масштабная газификация с использованием местных ресурсов, либо кардинальное переоснащение частного сектора с переходом на современные, экологичные виды отопления — и на это требуются миллиарды рублей.

Пока Красноярск и Минусинск остаются «братьями по несчастью» — городами, где частный сектор медленно, но верно, отравляет жизнь жителям. И единственный вопрос, который остаётся без ответа: когда власти перестанут «бороться с симптомами» и начнут «лечить болезнь»?

