Мотосезон с ревом, «Иванушки» со слезами и «Ленинград» с драйвом: 10 ярких кадров с майских событий в Новосибирске, которые хочется пересматривать

Май в Новосибирске выдался насыщенным: концерты, забеги, праздничные акции — город шумел несколько недель подряд. Сиб.фм собрал 10 ярких кадров, которые хочется пересматривать.

9 мая Новосибирск вышел на «Бессмертный полк». По Красному проспекту люди несли портреты родных, участвовавших в войне.

Парад Победы на площади Ленина тоже запомнился. Чёткий строй курсантов НВВКУ на фоне Оперного театра, ветераны на трибунах, семьи с детьми.

Вечером 9 мая небо над Обью раскрасил праздничный салют. Залпы отражались в воде, люди снимали вспышки на телефоны.

Спортивная часть месяца запомнилась двумя большими забегами. Сначала прошёл всероссийский марафон — бегуны стартовали на рассвете, один из кадров поймали на Коммунальном мосту.

Чуть позже эстафету подхватил Сберовский марафон. Тысячи участников заполнили центр города, кадр с коптера сняли у стен Оперного. На финише эмоции зашкаливали: объятия, слёзы, медали.

16 мая в Новосибирске официально открыли мотосезон. Колонна байкеров проехала по городу, ревели моторы, на площадках собирались зрители.

В тот же день прошла «Ночь музеев». Одной из самых необычных площадок стал зоопарк — посетители гуляли между вольерами в темноте, слушали экскурсии и смотрели на ночных животных.

21 мая православные отметили Вознесение Господне. В храмах Новосибирска прошли праздничные службы, верующие собирались на молитву.

26 мая по всему городу прогремели последние звонки. Выпускники в лентах и школьной форме заполнили улицы, площади и набережные — прощались с детством под радостные крики и слёзы родителей.

Майская музыкальная афиша не отставала. Сначала в «Локомотив-Арене» отыграл «Ленинград» (18+) — Шнуров выдал привычную экспрессию, толпа хором орала «Экспонат».

А следом выступили «Иванушки» (12+) — зал заливался «Тополиным пухом», люди обнимались и пели.