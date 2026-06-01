На Фестивале детства и юности в Новосибирске состоялась церемония посвящения в участники и наставники Движения Первых

В Новосибирске главной точкой праздника Первых в честь Дня защиты детей стал Центральный парк. Сегодня здесь проходит региональная площадка V Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых». На главной сцене масштабного мероприятия состоялось посвящение юных школьников в участники Движения, а взрослых – в наставники.

«Это важное событие для нашего Движения! В самом центре Новосибирска в самый первый день лета мы вместе с ребятами приняли новых участников в Движение и посвятили взрослых в наших Наставников. Для ребят «Быть Первым» – это не только строчка из миссии Движения. Это значит быть смелым, инициативным и ведущим за собой, показывать пример другим. Принцип наших наставников «делать не вместо детей, а вместе с детьми», мотивирует наставников раскрывать свои таланты и помогать детям совершать шаги к своей мечте и лучшей версии себя», – прокомментировала Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Новосибирской области Наталья Вохмина.

Участниками Движения являются более 14 млн человек. Среди участников – 12 миллионов обучающихся, а более 2 миллионов человек выполняют роль наставников. Для ребят проводятся 25 флагманских и десятки региональных проектов Движения, а наставники могут выбрать для себя активности по интересам, повысить свою квалификацию или научиться новому в проекте уже в статусе взрослого.

Всего в Новосибирской области участниками Движения стали более 103 тысяч человек во всех 35 муниципальный районах, округах и городских округах. И сегодня под аплодисменты участников регионального Фестиваля юные активисты программы «Орлята России» пополнили ряды Движения Первых:

- Артём Нечаев, г. Обь

- Анастасия Кузнецова, г. Новосибирск

- Виктория Бильская, г. Новосибирск

- Ярослав Приставский, г. Новосибирск

- Семен Липский, г. Новосибирск

- Мария, Хмелькова Новосибирский район

- Ульяна Козырева, г. Новосибирск

- Александра Карасёва, г. Новосибирск

- Кирилл Положиев, г. Искитим

- Екатерина Орлова, г. Новосибирск

- Дарья Зыкова, г. Новосибирск

- Павел Якушев, наукоград Кольцово

Право зачитать торжественное обещание предоставили ученице Новосибирской классической гимназии №17 Ульяне Козыревой.

«Мы верим в ваш потенциал, в вашу способность воплощать самые смелые замыслы. Пусть эта церемония, этот день станет продолжением вашего пути к значимым достижениям и внесению весомого вклада в развитие Движения, нашей области и страны», – поддержали на сцене юных ребят ведущие праздника.

Наставник в Движении разделяет ценности, миссию и цели Движения, старается стать значимым взрослым, воспитывая в деятельности личным примером. В этом уверены сами ребята, которые рука об руку идут с наставниками и достигают вершины. Сегодня на Фестивале команду Наставников Первых Новосибирской области, в которой уже более 500 взрослых, пополнили 13 педагогов региона:

- Сергей Анатольевич Александров, г. Новосибирск

- Анна Владимировна Альберти, Новосибирский район,

- Софья Александровна Баймлер, г. Искитим

- Юлия Андреевна Епишева, г. Новосибирск

- Наталья Алексеевна Жарехина, г. Новосибирск

- Гуля Аликовна Курбанова, г. Новосибирск

- Марина Сергеевна Куруленко, Коченевский район

- Софья Сергеевна Почекаева, г. Новосибирск

- Галина Васильевна Рожнева, г. Новосибирск

- Юлия Максимовна Федосеева, г. Новосибирск

- Анастасия Андреевна Финаева, г. Новосибирск

- Хакимжон Халилиллаевич Хакимов, г. Новосибирск

- Галина Анатольевна Чернакова, г. Новосибирск

Участниками Фестиваля в Новосибирске стали тысячи школьников, студентов, их родителей и наставников, которые посетили 30 интерактивных точек Движения, молодёжных центров и партнёров праздника, познакомились с новыми проектами, конкурсами и активностями.