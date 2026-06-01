Нововведения июня в Новосибирске: штрафы, выплаты и маркировка кофе

Июнь принесет ужесточение ответственности для водителей. С 1 июня значительно вырос штраф за выезд на встречную полосу: если нарушение зафиксирует камера, водителю придётся заплатить 7500 рублей. При остановке инспектором по-прежнему возможно лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев .

Кроме того, вводится единый федеральный штраф за неоплаченную парковку — 3500 рублей. Ранее размер санкций зависел от региона. Также у водителей появилось 15 минут на оплату парковки после остановки автомобиля .

Ужесточится контроль и за использованием мобильных устройств за рулём. Штраф теперь можно получить за любые действия с телефоном в руке — разговоры, переписку или работу с экраном .

С июня также вступил в силу закон, упрощающий процедуру оформления нетрезвых водителей. Инспекторам больше не потребуется составлять ряд дополнительных протоколов — информация об отстранении будет вноситься в основные документы .

С 1 июня пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также граждане, получившие инвалидность I группы, получат автоматическую прибавку к страховой пенсии. Если человек имеет право на повышение по нескольким основаниям, доплата назначается только по одному — более выгодному .

Также пересмотрены доплаты для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Надбавку начислят за каждого иждивенца, но не более чем за троих .

Для семей с детьми с 1 июня стартует приём заявлений на новую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми при условии низкого дохода. Кроме того, изменится механизм возврата НДФЛ: ставка может быть снижена до 6%, а разницу семьям вернут через Социальный фонд России .

С 1 июня 2026 года в России вводится обязательная цифровая маркировка кофе, цикория и их заменителей. В Новосибирской области под новые требования попадают 129 предприятий, занимающихся производством и реализацией такой продукции .

Маркировать придётся жареный кофе в зёрнах и молотый, растворимые виды, кофе в капсулах, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», где кофе является основным ингредиентом. За продажу немаркированной продукции предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией товара, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей .

По данным Россельхозбанка, по итогам 2025 года совокупная выручка новосибирских производителей чая и кофе составила 655,7 миллиона рублей — это лучший показатель среди регионов Сибири .

В ГУ МЧС по Новосибирской области опровергли появившуюся ранее информацию о запрете использования мобильных телефонов на автозаправках с 1 июня. Как пояснили в ведомстве, новые своды правил касаются пожарной безопасности на стоянках автомобилей и в высотных зданиях, а также систем оповещения и управления эвакуацией. К использованию телефонов на АЗС они не относятся.

Некоторые нововведения вступят в силу чуть позже. С 1 июля усилится контроль за тонировкой: инспекторы начнут использовать приборы с автоматической фиксацией результатов проверки. Также с 1 июля 2026 года водителей могут начать штрафовать за грязные номера и нештатные источники света в фарах .

Кроме того, летом 2026 года часть водителей должна будет заменить водительские удостоверения — это касается тех, у кого истекает срок действия прав или завершается период автоматического продления .

Таким образом, июнь 2026 года принесет новосибирцам как ужесточение ответственности на дорогах, так и дополнительные меры социальной поддержки. Главное — быть внимательным и заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.