сегодня 16:40
общество

Суды обязали две школы в Новосибирской области устранить нарушения санитарных норм

Фото: Сиб.фм / Magnific
Доволенский районный суд Новосибирской области рассмотрел иски прокурора к Красногривенской и Ильинской средним школам. Ведомство требовало устранить нарушения санитарных правил.

Проверка прошла в январе 2024 года. Тогда прокуратура провела профилактический визит в образовательные учреждения. В школах зафиксировали нарушения санитарных норм.

В Красногривенской школе состояние спортзала, туалетов и пищеблока оказалось неудовлетворительным. Также там отметили износ полов и потолков. Парты и стулья находились в плохом состоянии.

В Ильинской школе ситуация оказалась похожей. Там также обнаружили проблемы с состоянием помещений и школьной мебели.

Ранее прокуратура выдала предписание и установила срок для устранения нарушений до 25 августа 2025 года. Школы не выполнили требования в полном объёме.

После этого ведомство обратилось в суд. Суд обязал руководство школ устранить все нарушения до 30 декабря текущего года. Решения пока не вступили в законную силу.

Игорь Кириченко
Журналист

