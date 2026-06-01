Туристический налог, оружие и соцтакси: что перевернётся с первого дня лета

Июнь пришёл не один, а с целым пакетом законодательных новшеств. Часть из них заработала прямо с первого числа. Собрали главные изменения, которые коснутся каждого.

Первое и самое заметное — дети с десяти лет теперь могут ездить на поездах без взрослых. Раньше ребёнка до определённого возраста нельзя было отправить одного, теперь же Федеральная пассажирская компания запустила официальный сервис сопровождения. Проводник и начальник поезда присматривают за юным пассажиром всю дорогу, а на станции передают его встречающему. Стоит услуга полторы тысячи рублей, оформить её нужно минимум за трое суток до отправления.

Второе изменение касается социальной сферы. В ряде регионов пересмотрели правила предоставления социального такси. Теперь льготный транспорт будет работать в двух форматах: по расписанию для пациентов на диализе и по заявкам для инвалидов, ветеранов и детей с тяжёлыми ограничениями. Круг получателей сузили, зато сделали систему более адресной.

Третье — вступают в силу поправки, связанные с оборотом оружия. Ужесточаются требования к медицинским справкам для получения лицензии. Кроме того, расширен перечень заболеваний, при которых разрешение на оружие не выдадут вовсе. Врачи теперь обязаны передавать данные о таких пациентах в Росгвардию через единую цифровую систему.

Четвёртое новшество ждёт автомобилистов. Заработал обновлённый регламент по техосмотру. Усиливаются требования к фотографированию автомобиля на пунктах ТО, а диагностические карты становятся полностью электронными. Бумажные дубликаты уходят в прошлое.

Пятое изменение — для туристов и путешественников. С первого июня курортный сбор трансформируется в туристический налог. Пока нововведение тестируют в пилотных регионах, но в перспективе оно может распространиться на всю страну. Платить будут не гостиницы, а напрямую постояльцы, сумма включается в счёт за проживание.

Юристы советуют внимательно следить за обновлениями законодательства. Многие нормы, вступающие в силу летом, способны серьёзно повлиять на повседневную жизнь, особенно в части семейного отдыха и путешествий с детьми.