Тысячи новосибирцев стали участниками Дня защиты детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 июня Михайловская набережная Новосибирска и Центральный парк превратились в большую праздничную площадку. Здесь прошёл городской праздник, посвящённый Дню защиты детей и началу летних каникул. На мероприятие пришли тысячи жителей города вместе с семьями.

С самого утра на набережной звучала музыка и работали ведущие. Для гостей организовали десятки интерактивных площадок, игровые зоны и мастер-классы. Дети рисовали, лепили, участвовали в спортивных эстафетах и смотрели выступления артистов на сцене.

Родители наблюдали за происходящим и снимали праздник на телефоны. Для многих семей это стало возможностью провести день вместе и получить яркие впечатления.

На площадке работали творческие коллективы. Юные участники участвовали в конкурсах, а гости гуляли по территории и отдыхали на свежем воздухе.

Для детей подготовили отдельные зоны с активностями. Они пробовали себя в аквагриме, спорте и творческих занятиях. Также работали фуд-зоны и тематические пространства от партнёров мероприятия.

Праздник прошёл при поддержке партнёров, среди которых Группа компаний «СОЮЗ», Союз охранных предприятий «КРУК-С», «Альфа-Банк», ФК «Сибирь», «Быстроном» и автомобильная академия вождения «Вектор».