В Новосибирске на Avito выставили монету Екатерины II за 25 млн рублей

В Новосибирске на сайте Avito появилось объявление о продаже монеты номиналом 5 копеек 1790 года, выпущенной в период правления Екатерины II.

Цена лота — 25 миллионов рублей.

В описании продавец указал, что монета изготовлена из меди, её вес составляет 53 грамма, ширина гурта — 4 мм. Состояние товара обозначено как «б/у», комплектация — «одна монета». Продавец называет монету оригиналом, отмечает «идеальный орнамент и рисунок», а также заявляет, что никогда не чистил и не мыл её. В объявлении сказано: «Не на что не меняю, просто продаю. Торг уместен».

Кроме того, тем же продавцом (исходя из указанного города и стиля публикации) выставлены на продажу три старинные иконы. Одна из них написана на холсте. Цена за три иконы — 100 миллионов рублей. Состояние также указано как «б/у».

На момент публикации данные о проведённых экспертизах или документах, подтверждающих подлинность и обосновывающих указанную стоимость, в объявлениях отсутствуют.