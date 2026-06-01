В Новосибирске нетрезвый посетитель устроил дебош в кафе на Выборной

За период с 29 по 31 мая сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ отработали на территории Новосибирска более 80 вызовов. Группы быстрого реагирования пресекли 22 попытки хищения чужого имущества и 57 фактов нарушения общественного порядка.

Первый инцидент произошёл ранним утром 29 мая. Экипаж ГБР-74 выехал к ресторану быстрого питания на Красном проспекте в Центральном районе: сотрудники заведения сообщили о молодом человеке, который наносил граффити на фасад. Прибывшие гвардейцы задержали 17-летнего нарушителя. Конфликт удалось урегулировать без передачи материалов в полицию: юноша собственноручно стёр рисунок и был отпущен.

Днём 30 мая тревожный сигнал поступил из алкомаркета на улице Богдана Хмельницкого. Работники торговой точки заподозрили двух посетителей в попытке кражи алкогольной продукции и активировали кнопку экстренного вызова. Бойцы ГБР-71 задержали одного из подозреваемых на месте. Его сообщник попытался оказать сопротивление: сначала он бросал в сотрудников камни с расстояния, а затем, вооружившись палкой, пошёл на сближение. Эскалация не увенчалась успехом — нападавший также был задержан и передан прибывшим полицейским.

Вечером того же дня, около 22:40, экипаж выехал в кафе на улице Выборной. Там нетрезвый мужчина примерно 50 лет в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош: он бросал в продавцов пустые жестяные банки и мешал работе персонала. При появлении гвардейцев нарушитель попытался скрыться на велосипеде, однако был оперативно задержан бойцами 82-го экипажа и передан сотрудникам автопатруля полиции.

Ночь с 30 на 31 мая выдалась особенно напряжённой. В 02:52 в кафе-таверне микрорайона Горский произошла драка с участием сотрудника заведения. Мужчина, являющийся мужем одной из работниц, напал на бармена и нанёс женщине удар в лицо. Пострадавшей была оказана медицинская помощь — её увезла бригада скорой. Дебошира задержали бойцы ГБР-73 и доставили в отдел полиции № 7 «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.

Спустя полтора часа, в 04:32, экипажи ГБР-74 и ГБР-75 отработали вызов в баре на Вокзальной магистрали. Там пьяный посетитель провоцировал конфликт и мешал работе персонала. При задержании выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности — он был судим за убийство и незаконный оборот оружия. Нарушителя доставили в отдел полиции «Железнодорожный».

Отдельно стоит отметить работу в жилых дворах. В указанный период пользователи услуги «Безопасный двор» шесть раз обращались за помощью к группам быстрого реагирования из-за нарушений тишины в ночное время. Гвардейцы выезжали по адресам: улица Ельцовская, 39; улица Декабристов, 111; улица Ленинградская, 340; улица Кошурникова, 37; а также в микрорайон Горский, дом 82. Во всех случаях меры по восстановлению правопорядка были приняты оперативно.

Все задержанные лица и материалы по каждому инциденту были переданы сотрудникам полиции для принятия процессуальных решений. В Агентстве Безопасности «ГВАРДИЯ» напоминают, что кнопка экстренного вызова остаётся эффективным инструментом для оперативного реагирования на правонарушения как в общественных местах, так и во дворах многоквартирных домов.