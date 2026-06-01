В Новосибирске перекроют несколько улиц из-за ремонта теплотрасс

В Новосибирске вводятся временные ограничения движения транспорта на нескольких улицах. Причиной стали ремонт тепловых сетей и работы по восстановлению благоустройства. Об этом сообщили в мэрии города.

С 8 июня по 18 августа будет полностью закрыт участок улицы Максима Перевозчикова от дома №4 до пересечения с площадью Калинина.

До 11 июня движение ограничат на улице Фабричной. В районе домов №41 и №12 проезжую часть сузят почти на 10 метров, что затронет три полосы движения.

До 19 июня останется закрытым проезд возле дома №63, корпус 4 на улице Воинской.

Самые длительные ограничения введут на улице Связистов. До 22 сентября будет закрыт участок от дома №5/1 до пересечения с улицей Титова.

Кроме того, на пересечении улиц Титова и Связистов до 22 сентября часть проезжей части перекроют, а часть сузят на шесть метров. Работы будут проводить поэтапно.

Водителей просят заранее учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты движения.