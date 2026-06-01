сегодня 21:30
общество

В Новосибирске продолжается озеленение скверов: высадили 250 кустов пузыреплодника

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
В Первомайском районе Новосибирска провели работы по озеленению. В сквере «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» высадили 250 кустов пузыреплодника. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы выполнили специалисты «Горзеленхоза» 1 июня. В мэрии отметили, что мероприятия по благоустройству продолжаются в разных районах города.

Также сообщается, что в сквере «Белый сад» планируют высадить 10 елей. Посадка запланирована на ближайшее время.

Озеленение проходит на фоне Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Жители выбирают общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2027 году.

Игорь Кириченко
Журналист

