82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 19:00
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 19:00
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 17:26
общество

В Новосибирске простятся с Александром Лондоном 2 июня

Фото: соцсети / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Сооснователь НТН умер на 59-м году жизни после болезни.

Прощание с Александром Лондоном, известным как Алик Лондон, состоится 2 июня. Об этом сообщил его близкий родственник.

Церемония пройдет с 13:00 до 15:00 в прощальном зале на Потанинской улице.

Александр Лондон скончался 1 июня в возрасте 58 лет. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Он был сооснователем независимого новосибирского телеканала НТН. Его брат Яков Лондон, основавший канал, умер в 2018 году после продолжительной болезни.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.