В Новосибирске простятся с Александром Лондоном 2 июня

Сооснователь НТН умер на 59-м году жизни после болезни.

Прощание с Александром Лондоном, известным как Алик Лондон, состоится 2 июня. Об этом сообщил его близкий родственник.

Церемония пройдет с 13:00 до 15:00 в прощальном зале на Потанинской улице.

Александр Лондон скончался 1 июня в возрасте 58 лет. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Он был сооснователем независимого новосибирского телеканала НТН. Его брат Яков Лондон, основавший канал, умер в 2018 году после продолжительной болезни.