В Новосибирске вводят единый стандарт для семей с детьми на транспорте

Министр транспорта Андрей Никитин подписал распоряжение, утверждающее единый стандарт комнат матери и ребёнка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Документ, разработанный Научным центром Минтранса России, закрепляет дифференцированный подход к оснащению помещений в зависимости от типа объекта и пассажиропотока. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам министра, внедрение стандарта позволит получить единую, понятную и безопасную инфраструктуру для семей с детьми во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах.

Новый подход предусматривает три уровня оснащения. Базовый уровень предназначен для объектов с небольшим пассажиропотоком или коротким временем пребывания пассажиров – здесь обязательными станут пеленальный столик и возможность приобрести средства детской гигиены. Стандартный уровень предполагает организацию пространства из двух зон: отдельные капсулы для кормления, где мать может уединиться, и общая игровая комната для детей до шести лет. Для крупных транспортных узлов предусмотрен расширенный формат с четырьмя зонами в комнате матери и ребёнка – пеленания и гигиены, кормления, сна и семейного туалета. Детская игровая зона на таких объектах будет разделена по возрастным группам: для малышей до трёх лет и для детей от трёх до шести лет.