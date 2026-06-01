В Новосибирске завершили инспекцию гарантийных участков улично-дорожной сети

В Новосибирске завершили обследование дорожных объектов, находящихся на гарантийном обслуживании. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем канале МАХ.

Специалисты МКУ «УДС» проинспектировали 376 участков, где недавно проводились строительство, реконструкция или капитальный ремонт, в том числе в рамках национальных проектов и контрактов по содержанию улично-дорожной сети.

По итогам проверок зафиксировано более 480 дефектов. Основные замечания касаются состояния асфальтового полотна: колейность, выбоины, просадка люков и разрушенные примыкания к колодцам. Часть недостатков подрядчики уже устранили, по остальным установлен предельный срок — до 1 июля.

С организациями, которые игнорируют предписания или затягивают работы, город намерен вести претензионную работу. При необходимости вопросы будут решаться в судебном порядке.

«Принципиальная позиция города остаётся неизменной: если участок находится на гарантии, подрядчик обязан устранить недостатки за свой счёт. Новосибирск не должен повторно платить за то, что уже было принято по контракту.», — отметил Максим Кудрявцев.

Для усиления контроля в Новосибирске начала работу собственная передвижная лаборатория «Трасса-2». Оборудование позволяет независимо оценивать ровность и прочность покрытия, измерять уклоны и сцепные свойства, а также фиксировать интенсивность транспортного потока. Это поможет не только оперативно выявлять дефекты, но и эффективнее планировать организацию дорожного движения.