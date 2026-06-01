В Новосибирской области выросла доля женщин среди должников по алиментам

В Новосибирской области заметно увеличилась доля женщин среди должников по алиментам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального управления ФССП.

По словам первого заместителя руководителя ГУ ФССП России по региону Фёдора Плесовских, женщины составляют около 16% всех неплательщиков алиментов. Среди тех, кто объявлен в розыск, их доля достигает 25%.

Он отметил, что такая тенденция постепенно усиливается. По его словам, работа с женщинами-должниками имеет свою специфику и встречается всё чаще.

Всего в регионе насчитывается более 15 тысяч должников по алиментам. Эти данные приведены в открытом реестре Федеральной службы судебных приставов.