В Октябрьском районе Новосибирска горела квартира на первом этаже

В Новосибирске произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Никитина в Октябрьском районе. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горела квартира, расположенная на первом этаже. Открытое горение удалось потушить всего за девять минут.

В результате происшествия на кухне оказалась повреждена мебель на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались девять человек личного состава и две единицы техники МЧС России.

Спасатели напоминают о необходимости регулярно проверять розетки, выключатели и удлинители, следить за исправностью и не пользоваться повреждёнными или самодельными электроприборами. Также не стоит оставлять без присмотра включённые утюги, чайники, плиты и другие подобные нагревательные приборы.