Воздушные шары, «Хор Первых» и сотни улыбок: как в Центральном парке Новосибирска отметили День защиты детей — яркие кадры

В понедельник, 1 июня, Центральный парк Новосибирска стал одной из главных площадок празднования Дня защиты детей. При поддержке «Движения Первых» здесь развернулся масштабный семейный фестиваль, который подарил юным новосибирцам и их родителям незабываемый старт летних каникул. Корреспондент Сиб.фм прогулялся по главным локациям и запечатлел самые яркие моменты праздника.

С 12:00 до 17:00 парк превратился в настоящий город детства. Гостей ждала насыщенная программа: интерактивные площадки, творческие мастер-классы, спортивные активности, конкурсы, игры и развлечения для детей всех возрастов. На главной сцене выступили артисты и «Хор Первых» — их выступление собрало десятки зрителей, которые подпевали и танцевали вместе с ребятами.

Атмосферу настоящего праздника создавали вожатые, молодежные объединения и активисты. Они проводили забавные эстафеты, помогали детям осваивать новые увлечения и просто дарили хорошее настроение.

Наш фотокорреспондент запечатлел самые тёплые моменты: дети с воздушными шарами, расписывающие пряники на мастер-классах, родители, танцующие вместе с малышами, и десятки счастливых лиц на фоне праздничных инсталляций.

«Это отличная возможность провести первый день лета всей семьёй, открыть для себя новые увлечения, зарядиться яркими эмоциями и создать тёплые воспоминания», — поделились впечатлениями организаторы.

Напомним, Центральный парк и Михайловская набережная стали ключевыми площадками празднования 1 июня. Вход на все события был свободным.

Фестиваль в Центральном парке стал яркой точкой отсчёта лета — и, судя по улыбкам детей, начало каникул удалось на все сто.