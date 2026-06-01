Второклассник принес в школу гранату в Новосибирской области

В одной из школ Новосибирской области произошёл необычный инцидент. По данным Telegram-канала Mash Siberia, ученик второго класса принёс в учебное заведение гранату.

Случай произошёл в селе Покровка. После того как о находке узнали педагоги, в школу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Специалисты осмотрели предмет и установили, что он не представляет опасности. По предварительной информации, в гранате отсутствовал запал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет.