82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 21:12
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 21:12
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 19:20
общество

Второклассник принес в школу гранату в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / МАХ-канал Mash Siberia.
Подпишитесь на Telegram-канал

В одной из школ Новосибирской области произошёл необычный инцидент. По данным Telegram-канала Mash Siberia, ученик второго класса принёс в учебное заведение гранату.

Случай произошёл в селе Покровка. После того как о находке узнали педагоги, в школу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Специалисты осмотрели предмет и установили, что он не представляет опасности. По предварительной информации, в гранате отсутствовал запал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о пострадавших нет.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.