82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 16:35
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
01 июня, 16:35
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 16:20
общество

Жители Новосибирской области начали собирать первые подберёзовики

Фото: Сиб.фм / «Грибные истории НСО» в ВК
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирской области начали собирать первые подберёзовики. В этом году грибной сезон стартовал раньше привычных сроков.

Первым урожаем поделился житель города Обь по имени Леонид. Свои находки он сделал 1 июня в лесах Колыванского района. Фотографии грибов появились в сообществе «Грибные истории НСО».

Любители тихой охоты отмечают, что подберёзовики появились примерно на две недели раньше, чем год назад. В прошлом сезоне эти грибы начали массово встречаться только в середине июня.

По мнению грибников, причиной раннего старта сезона стала дождливая весна. Свою роль также сыграла нестабильная погода с частыми перепадами температур. Если такие условия сохранятся, грибной сезон в регионе может оказаться особенно удачным.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.