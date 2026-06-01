Жители Новосибирской области начали собирать первые подберёзовики. В этом году грибной сезон стартовал раньше привычных сроков.

Первым урожаем поделился житель города Обь по имени Леонид. Свои находки он сделал 1 июня в лесах Колыванского района. Фотографии грибов появились в сообществе «Грибные истории НСО».

Любители тихой охоты отмечают, что подберёзовики появились примерно на две недели раньше, чем год назад. В прошлом сезоне эти грибы начали массово встречаться только в середине июня.

По мнению грибников, причиной раннего старта сезона стала дождливая весна. Свою роль также сыграла нестабильная погода с частыми перепадами температур. Если такие условия сохранятся, грибной сезон в регионе может оказаться особенно удачным.