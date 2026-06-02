Бывший Decathlon на Фабричной выставили на продажу почти за полмиллиарда

В Новосибирске на одной из онлайн-площадок по недвижимости появился лот, который наверняка заинтересует крупных инвесторов. Речь идёт о бывшем магазине Decathlon на улице Фабричной, 59. Собственник просит за объект 490 миллионов рублей.

В объявлении указано, что на продажу выставлено помещение свободного назначения площадью 4228 квадратных метров. При этом общая площадь всего здания составляет 8630 квадратных метров. К объекту прилагается солидный земельный участок в один гектар и оборудованная парковка, рассчитанная на 121 машину. Любопытно, что картографические сервисы до сих пор показывают в этом здании магазин спортивных товаров, хотя фактически он давно не работает.

Корпус ввели в эксплуатацию в мае 2021 года, а сам Decathlon открылся в Новосибирске в ноябре того же года. Однако проработал он недолго. Весной 2022 года, после начала специальной военной операции, французская сеть приостановила деятельность в России. Уже в апреле новосибирская точка закрылась после масштабной распродажи. С тех пор здание пустует и ждёт нового владельца.

