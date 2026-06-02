Гостиницу «Турист» в Новосибирске достроили спустя 58 лет

В Новосибирске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса «Турист» на площади имени Карла Маркса.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что это событие практически ставит точку в истории самого известного долгостроя города и является частью системной работы администрации по завершению подобных объектов. Градоначальник отметил, что строительство велось с перерывами в общей сложности 58 лет. По его словам, профильный департамент мэрии нашел ответственного инвестора, который совместно со специалистами успешно завершил работы. Техническая готовность объекта составляет 100%, и после окончательного оснащения комплекс начнет оказывать услуги.

Возведение здания началось в 1968 году, а в 1985-м было полностью заморожено. Реконструкцию возобновили в 2019 году. Старое строение полностью перестроили, усилили конструкции и надстроили до 25 этажей. В высотной части оборудовали 200 номеров, лобби-бар, зону отдыха и административные помещения.

В стилобатной части разместились распределительные вестибюли, два конференц-зала, ресторан и выставочные пространства. Также предусмотрены подземная парковка на 60 мест и переход, связывающий комплекс с метрополитеном. Прилегающую территорию благоустроили: высадили хвойные деревья, оформили зеленые зоны и проложили пешеходные дорожки с лавочками.

Директор эксплуатирующей организации ООО «Орбита» Оксана Вялкова рассказала, что услуги комплекса будут доступны не только постояльцам, но и всем местным жителям. На этажах откроются СПА-зона, фитнес-клуб, рестораны и бар. Также будут работать коворкинги и арт-зоны с работами местных мастеров, что позволит гостям и новосибирцам работать, отдыхать и знакомиться с городским ритмом и творчеством авторов.

На сегодня выполнен первый этап реконструкции. В перспективе планируется возвести еще одно здание отеля с конференц-залами и парковкой. Генеральный подрядчик ООО «ОКПД» Николай Астахов добавил, что это кардинально изменит облик площади: старые постройки на улице Ватутина демонтируют, а пространство благоустроят.