Искусственный интеллект помог найти 170 пропавших детей в Новосибирской области

В Новосибирской области подвели итоги первого года работы сервиса по розыску пропавших детей с применением искусственного интеллекта. О результатах сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Проект, стартовавший в апреле 2025 года первым в России, позволил найти 170 несовершеннолетних. Разработкой и внедрением занимались региональное министерство цифрового развития и связи совместно с главным управлением МВД России по региону.

Механизм подачи заявления максимально упрощен. Родитель или опекун, позвонив по номеру 112, может загрузить фотографию пропавшего ребенка. При согласии заявителя ему приходит уникальный номер карточки информационного обмена и SMS со ссылкой. После этого снимок оперативно попадает в защищенный контур аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Дальше в дело вступает биометрическая видеоаналитика.

Одно из основных достижений – время передачи фото пропавшего ребёнка в полицию сократилось до 10 минут. Камеры, установленные на ключевых транспортных узлах, в торговых центрах и других общественных местах, позволяют быстро отследить перемещение разыскиваемого.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области особо подчеркнул критическую важность оперативности в подобных ситуациях. Он отметил, что по статистике именно первые 48 часов после исчезновения являются определяющими для успешного поиска. А данный цифровой сервис позволяет ускорить процесс обнаружения местоположения детей.