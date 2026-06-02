Каждый двадцатый соискатель в Новосибирской области оказался школьником без аттестата

Аналитики hh.ru зафиксировали заметный сдвиг на рынке труда Новосибирской области.

Местные подростки массово побежали устраиваться на работу, и теперь каждый двадцатый соискатель в регионе ещё даже не держал в руках школьный аттестат. В 2026 году на долю молодёжи от 14 до 18 лет приходится 5 процентов всех активных резюме. В абсолютных цифрах это 25,3 тысячи анкет, созданных либо обновлённых с января. Подавляющее большинство ребят — 94 процента — ищут классическую занятость на территории работодателя, удалёнка их не прельщает.

По сравнению с соседними сибирскими регионами новосибирские школьники и студенты колледжей рвутся в бой заметно активнее. В Иркутской области и Красноярском крае подростки оставили по 16,7 тысячи резюме, в Кузбассе — 15,2 тысячи, в Алтайском крае — 13 тысяч, в Омской области — 11,6 тысячи, а в Томской — лишь 7,4 тысячи.

Чаще всего молодые люди метят в сферу обслуживания и на стартовые позиции. Самым востребованным направлением оказалась работа официантом или бариста — её указали в 11 процентах анкет. Ещё 8 процентов готовы пойти упаковщиками, комплектовщиками или маркировщиками, а 6 процентов согласны на вакансии разнорабочих. В списке популярных профессий также значатся менеджеры по продажам, курьеры, операторы колл-центров, кассиры, грузчики, продавцы-консультанты, уборщики, автомойщики и администраторы. Попадаются даже заявки на должности охранников, промоутеров, дизайнеров, художников, поваров, кондитеров, программистов и копирайтеров. При этом почти треть подростков — 32 процента — не привязаны к одной специальности и согласны на любые предложения для новичков.

Юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов напомнил, что закон позволяет заключать трудовой договор с 14 лет, но с оговоркой — требуется согласие родителей либо органов опеки. Работодателям он посоветовал не забывать о строгих правилах защиты прав несовершеннолетних сотрудников.

