Конференция Авито Авто «Точка зажигания» собрала автопроизводителей и дистрибьюторов

В Москве состоялась конференция «Точка зажигания» от Авито Авто для автопроизводителей и дистрибьюторов. Участники обсудили состояние рынка новых автомобилей, изменение поведения покупателей, развитие цифровых каналов продаж и ключевые факторы, влияющие на отрасль в 2026 году.

По данным Авито Авто, в апреле 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 29% год к году — это свидетельствует о росте интереса и готовности пользователей переходить к действиям: изучению предложения и общению с продавцами.

Средняя стоимость нового автомобиля в апреле 2026 года составила 3,62 млн рублей, растёт доля моделей в сегментах 3–5 млн и 5–8 млн рублей. Доля российских брендов в предложении новых авто увеличилась с 31% до 40%, китайских марок — снизилась с 60% до 48% на фоне локализации производства. LADA сохраняет лидерство среди российских марок с долей 58%, но показатель снизился на 17 п.п. из-за конкуренции. По данным Авито Авто, 58% покупателей не готовы к полностью дистанционной сделке, поэтому востребована гибридная модель: изучение предложений онлайн, финальное решение — после визита к продавцу.

В панельной дискуссии «Вызовы и новые возможности для авторитейла на горизонте 3 лет» участвовали Никита Ивахненко («Авито Авто»), Анна Курочкина (АО «АвтоВАЗ»), Андрей Владимирцев (АО МАЗ «Москвич»), Антон Клименко (HONGQI Россия) и Алексей Ложкин (ESTEO).

Анна Курочкина, директор дирекции по маркетингу АО «АвтоВАЗ», подчеркнула, что цифровизация — ключевое направление для АвтоВАЗа, а партнёрства с классифайдами помогают понимать потребности аудитории.

Никита Ивахненко, директор бизнес-направления «Новые автомобили» в Авито, отметил, что покупка авто в России остаётся сложным процессом, и задача Авито Авто — помогать пользователям на каждом этапе через инструменты прозрачности: подтверждение наличия, цен и скидок.

Антон Клименко, директор по маркетингу HONGQI Россия, сообщил, что продажи HONGQI в России выросли на 56% по итогам 2025 года, покупатели стали рациональнее, а онлайн-платформы важны для поиска целевой аудитории.

Участники конференции отметили: рост сегмента будет определяться локализацией, развитием цифровых сервисов, прозрачностью предложений и доверием к брендам.