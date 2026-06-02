Новосибирская область вылетела на четвёртое место в стране по приросту выбросов

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, сколько вредных веществ попало в атмосферу из труб заводов и выхлопных труб автомобилей.

Новосибирская область в этом рейтинге оказалась среди антилидеров. За 2025 год предприятия и транспорт региона выбросили в воздух 469,8 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это сразу на 67,3 процента больше, чем годом ранее. По динамике прироста выбросов область заняла четвёртое место в стране. В ту же десятку из Сибири попала и Республика Алтай, где показатель вырос на 60,2 процента, достигнув 25,2 тысячи тонн.

В компании пояснили, что во всех регионах из антирейтинга наблюдался рост как транспортных, так и промышленных выбросов. Сибирь вообще занимает заметное место в экологической статистике. По абсолютному объёму выбросов лидируют индустриальные и сырьевые территории. Первое место у Красноярского края с показателем 2,28 миллиона тонн, что составляет почти 11 процентов от общероссийского объёма. Далее идут Кемеровская область с полутора миллионами тонн и Иркутская область на четвёртой строчке с 1,07 миллиона тонн. Новосибирская область замкнула восьмую позицию с долей в 2,2 процента.

Если смотреть на удельный вес выбросов на душу населения, то в Новосибирской области он составил 168,6 килограмма на человека. Для сравнения, в Красноярском крае этот показатель достиг 803 килограммов, в Кемеровской области — почти 594 килограмма, а в Иркутской — около 462 килограммов. Все эти регионы вошли в топ-10 по данному показателю.

На фоне общей картины выделился Алтайский край. Там за год выбросы удалось сократить на 34,6 процента, до 298,5 тысячи тонн. Эксперты FinExpertiza отметили, что этот сибирский регион традиционно входит в число антилидеров по выбросам автотранспорта. Однако эмиссия от машин снизилась, да и предприятия стали выбрасывать меньше вредных веществ.

В целом по России ситуация с воздухом немного улучшилась. Компании и транспорт выбросили 21,2 миллиона тонн загрязняющих веществ, что на четыре процента, или почти 882 тысячи тонн, меньше уровня 2024 года. Совокупная масса выбросов опустилась до минимального уровня за последние семь лет.

