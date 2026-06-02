Режим «зелёной улицы» запустили в тестовом режиме на двух улицах Новосибирска

В Новосибирске в тестовом режиме заработала координированная система управления светофорами по плану «зелёная улица».

Экспериментальный участок охватил отрезок от Мочищенского шоссе до улицы Дуси Ковальчук. Движение автомобилей по улицам Плановой и Жуковского проверили ранним утром — в пять часов утра. Несколько машин, принадлежащих ГКУ «Центр организации дорожного движения», преодолели дистанцию в 3,3 километра в одном направлении. Задача заключалась в том, чтобы проехать маршрут без остановок, удерживая скорость в коридоре 40–50 километров в час.

В ЦОДД заранее предупредили автомобилистов о временных неудобствах. Светофоры на этом участке будут работать во внештатном режиме примерно тридцать минут. Водителей попросили сохранять бдительность и осторожность. Когда именно «зелёную улицу» на Жуковского и Плановой включат на постоянной основе, пока не уточняется.

К слову, специалисты ЦОДД регулярно отслеживают скорость движения на дорогах города. На последней неделе мая 2026 года самой быстрой улицей Новосибирска признали Сибиряков-Гвардейцев. Там средняя скорость машин достигала 35 километров в час. Для сравнения, по Никитина и Красному проспекту транспорт полз куда медленнее — от 14 до 20 километров в час.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Новосибирске установят светофоры по 22 адресам.