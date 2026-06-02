Семья из Новосибирской области получила орден «Родительская слава» из рук Владимира Путина

В День защиты детей Президент России Владимир Путин вручил государственные награды родителям из разных регионов страны. Среди награждённых оказалась семья Дерягиных из Новосибирской области.

Супруги Евгений и Михаил Дерягины удостоены ордена «Родительская слава». В семье воспитываются восемь детей.

Помимо воспитания большой семьи, Дерягины участвуют в общественной жизни региона. Они оказывают поддержку многодетным семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В церемонии награждения также приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Во время церемонии Владимир Путин отметил особую роль многодетных родителей. По его словам, такие семьи являются примером заботы о детях, а родители ежедневно вкладывают силы в воспитание достойных граждан страны.