Скверы Новосибирска украсили пузыреплодником и елями

В Первомайском районе Новосибирска продолжается озеленение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

1 июня специалисты Горзеленхоза высадили 250 кустов пузыреплодника в сквере «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». Сегодня работы переместятся в сквер «Белый сад», где планируется высадить десять елей.

В мэрии также напомнили горожанам о возможности повлиять на облик города. До 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» проходит всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. На выбор представлено по три объекта от Дзержинского, Калининского, Ленинского, Советского и Октябрьского, а также по четыре – от Кировского, Первомайского районов и Центрального округа. Подробное описание проектов доступно на официальном сайте города.