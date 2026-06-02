Суд в Новосибирской области отправил напавшего с мачете на пассажиров поезда в психбольницу

Барабинский районный суд вынес постановление по делу о нападении с мачете в пассажирском поезде. Гражданин, обвиняемый в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и дезорганизации работы следственного изолятора, освобождён от уголовного преследования. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как было установлено, в январе 2025 года мужчина, находясь в купе поезда «Томск-Адлер», без видимых причин нанёс удары мачете двум пассажирам в жизненно важные органы. К счастью, потерпевшие выжили – им удалось покинуть купе и получить медицинскую помощь благодаря содействию других пассажиров.

Спустя месяц, уже находясь в СИЗО, подсудимый напал на сотрудника учреждения, нанеся ему удар рукой в лицо во время технического осмотра камеры.

Ключевую роль в деле сыграла судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что в моменты совершения обоих преступлений мужчина страдал временным психическим расстройством. Болезнь лишала его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Учитывая заключение врачей, суд принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера. Обвиняемый будет проходить лечение в стационарных условиях в организации, оказывающей психиатрическую помощь. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

