Участок трассы «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» полностью перекроют на ночь

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области предупредило водителей о полном закрытии движения по трассе «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в районе Плотниково. Ограничения связаны с ремонтом путепровода через железную дорогу «Обь – Проектная». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД НСО.

Подрядная организация выполнит сплошную замену асфальтобетонного покрытия и отремонтирует деформационные швы. Работы проведут в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Движение перекроют с 22:00 3 июня до 5:00 4 июня 2026 года. Речь идёт об участке с 35-го по 38-й километр трассы. Для водителей подготовлена схема объезда.

Реконструкция путепровода ведётся в рамках ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Полный комплекс работ, включающий переустройство опор, замену балок, укладку нового покрытия и установку ограждений, планируется завершить 15 октября 2027 года.