82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 13:54
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 июня, 13:54
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 12:44
общество

В Искитиме отметили День защиты детей праздничным концертом

Фото пресс-службы администрации г. Искитима / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

1 июня в парке культуры и отдыха имени Коротеева состоялось масштабное празднование Международного дня защиты детей. Праздник собрал тысячи горожан разных возрастов.

До начала официальной части гости могли принять участие в викторинах, посетить тематические зоны и фотоплощадки, а также попробовать блюда народов России. Атмосферу торжества дополняла теплая летняя погода.

Фото В Искитиме отметили День защиты детей праздничным концертом 2

Глава города Сергей Завражин поздравил присутствующих, подчеркнув в своем выступлении, что детство является самым светлым периодом жизни, который помогает вырасти добрыми, уверенными и успешными людьми. В ходе мероприятия мэр вручил ценные призы, включая смартфоны, победителям городского конкурса рисунков «Мой любимый город в красках детства».

Фото В Искитиме отметили День защиты детей праздничным концертом 3

С поздравлениями к детям также обратились депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Елена Гладышева и Татьяна Захарова, а также председатель Совета депутатов Искитима Петр Котельников.

Фото В Искитиме отметили День защиты детей праздничным концертом 4

Официальную часть сменили выступления воспитанников детских садов и местных творческих коллективов. Артисты представили номера, посвященные культурному многообразию России, которые были тепло встречены зрителями. Мероприятие подарило жителям заряд положительных эмоций и лишний раз акцентировало внимание на значимости поддержки подрастающего поколения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.