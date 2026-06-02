В Искитиме отметили День защиты детей праздничным концертом

1 июня в парке культуры и отдыха имени Коротеева состоялось масштабное празднование Международного дня защиты детей. Праздник собрал тысячи горожан разных возрастов.

До начала официальной части гости могли принять участие в викторинах, посетить тематические зоны и фотоплощадки, а также попробовать блюда народов России. Атмосферу торжества дополняла теплая летняя погода.

Глава города Сергей Завражин поздравил присутствующих, подчеркнув в своем выступлении, что детство является самым светлым периодом жизни, который помогает вырасти добрыми, уверенными и успешными людьми. В ходе мероприятия мэр вручил ценные призы, включая смартфоны, победителям городского конкурса рисунков «Мой любимый город в красках детства».

С поздравлениями к детям также обратились депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Елена Гладышева и Татьяна Захарова, а также председатель Совета депутатов Искитима Петр Котельников.

Официальную часть сменили выступления воспитанников детских садов и местных творческих коллективов. Артисты представили номера, посвященные культурному многообразию России, которые были тепло встречены зрителями. Мероприятие подарило жителям заряд положительных эмоций и лишний раз акцентировало внимание на значимости поддержки подрастающего поколения.