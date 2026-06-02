В Новосибирске подросток рухнул с 8 этажа на Полевой после спора с друзьями

В последних числах мая в Советском районе Новосибирска произошло ЧП, которое могло закончиться гибелью ребёнка.

Днём 28 мая медикам поступил тревожный сигнал из дома №11 на улице Полевой. Как выяснилось позже, компания мальчишек затеяла рискованную игру: они поспорили, сумеет ли один из них слезть по внешней стене многоэтажки. Задумка провалилась моментально — 14-летний участник спора потерял опору и полетел вниз с уровня 8 этажа. Подробности инцидента обнародовал портал «Навигатор», ссылаясь на начальника отдела ГО и ЧС Юрия Перязева.

Пострадавшего в экстренном порядке госпитализировали. Осмотр выявил тяжелейшие последствия неудачного трюка. Мальчик получил открытый перелом правой руки со смещением костей, закрытый перелом левой конечности и, вдобавок ко всему, травму грудного отдела позвоночника. Сейчас школьник лежит в стационаре, его состояние контролируют врачи.

После случившегося спасатели обратились к жителям Новосибирска. Родителей просят не уставать напоминать детям о реальной цене подобных соревнований. Одно необдуманное решение способно усадить ребёнка в инвалидное кресло или привести к непоправимому исходу.

