сегодня 08:35
общество

В Новосибирской области суд обязал две сельские школы провести ремонт

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Доволенский районный суд удовлетворил иски прокурора района к Красногривенской и Ильинской средним школам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области

Причиной разбирательства стали нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные специалистами Роспотребнадзора. В январе 2024 года, инспекторы ведомства побывали в учебных заведениях с обязательными профилактическими визитами. Тогда школам выдали предписание с требованием устранить все нарушения до 25 августа 2025 года. Однако учреждения не выполнили ремонт в установленный срок, что вынудило надзорное ведомство обратиться в суд.

В судебном заседании представители администрации обеих школ полностью признали исковые требования прокурора. Рассмотрев материалы дела, суд постановил привести здания в порядок. Теперь у образовательных учреждений есть конкретные сроки и перечень работ.

Красногривенскую школу обязали до 31 августа 2027 года привести в соответствии с требованиями СанПиНа полы и потолки в спортзале, полы в туалетных комнатах, пищеблоке и раздевалке, а также привести в нормативное состояние стены варочного цеха. Кроме того, учреждению придется оборудовать классы ученическими столами и стульями, соответствующими ростовым нормативам СанПиН.

Руководство Ильинской школы получило меньшую отсрочку – до 30 декабря 2026 года. Здесь предстоит привести в соответствии с нормами санитарных требований напольное покрытие и стены в спортзале, раздевалках и туалетных комнатах, отремонтировать варочный цех и два санузла для учащихся.

Решения пока не вступили в законную силу.

Наталья Шлюшинская
журналист

