Жители Искитима жалуются на подростка, снимающего смерть зверей и выкладывающего ролики в сеть

В Искитиме завёлся живодёр, сообщают местные жители. Неизвестный убивает животных, снимает процесс расправы на камеру и публикует видео в интернете.

По данным телеграм-канала «Анонимный Новосибирск», каналы с таким контентом создаёт 17-летний подросток. Они блокируются, но он делает это снова. Недавно он зарезал кролика, засняв всё на видео.

«Доподлинно неизвестно, где конкретно он совершил злодеяние, но прописан он в Искитиме», — говорится в сообщении.

Авторы канала уточнили, что запрос в МВД уже направлен.