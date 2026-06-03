«Среда своих и поток со своей скоростью»: зачем бизнесмены идут в HR-комитет «Опоры России»

Главный капитал любой современной компании – люди, которые в ней работают. Находить, удерживать и развивать сотрудников по старым лекалам в изменчивой рыночной среде практически невозможно. В комитете по управлению и развитию персонала Новосибирского областного отделения «Опоры России» считают, что решать эту задачу надо системно.

«Главная цель комитета популяризация работы HR-специалиста. Задачи современного эйчара включают не только собеседования кандидатов и организацию корпоративных праздников. Сегодня специалист по подбору персонала помогает предпринимателям выстраивать процессы внутри компании так чтобы команда работала эффективнее и производительнее, чтобы рабочее время любого сотрудника было более продуктивным», — рассказывает руководитель Комитета Алла Литвинова.

Для предпринимателей и HR-сообщества комитет регулярно проводит бесплатные мастер-классы и обучающие сессии. Ключевые темы: как правильно подбирать персонал, грамотно мотивировать команду, оценивать лидерские качества и формировать кадровый резерв. Особой популярностью пользуются панельные дискуссии с работодателями в формате «живого диалога», где участники получают ответы на конкретные вопросы по выстраиванию взаимоотношений с сотрудниками.

Активно работает комитет и государственными структурами, прежде всего с Министерством труда и Министерством образования Новосибирской области. Совместно с Министерством труда реализуется проект «Ярмарка вакансий». Эксперты комитета работают в проекте как карьерные консультанты: помогают соискателям грамотно составить резюме и подготовиться к интервью, а работодателей учат профессионально презентовать свои вакансии кандидатам. Этот вклад комитета Минтруда НСО уже три года подряд отмечает благодарственными письмами. Второй совместный проект, реализованный с ведомством – настройка региональной системы кадровой потребности.

Более того, сейчас эксперты добиваются внедрения в регионе четкой системы прогнозирования кадровой потребности — чтобы бизнес и власть говорили на одном языке о будущем рынка труда.

Почему профессионалы выбирают этот комитет «Опоры России? Потому что здесь создана уникальная среда для роста, здесь эксперты могут проявить себя в рамках общественной деятельности.

«В комитет я вступила в текущем году. Поняла, что здесь поток с моей скоростью течения, — рассказывает эксперт по сбережению ресурсов, оптимизации бизнес-процессов, бизнес-тренер и фасилитатор Елена Белугина. – Комитет позволяет мне реализовать свои идеи, свои компетенции, применить свой опыт по проведению мероприятий не по принуждению, а по запросу от сообщества предпринимателей в целом».

Этот посыл подтверждает и бизнес-коуч по развитию команд и эффективности лидеров, системный интегративный психолог Алена Кладеева: «Мне интересно быть в комитете. Здесь уникальная среда единомышленников, где я одновременно развиваю социальные связи, реализую совместные проекты и расширяю мышление за счёт разных точек зрения. Я могу применять свои компетенции на крупных городских мероприятиях, быть полезной предпринимателям через свою экспертизу и раскрыть собственный потенциал. Я не только помогаю бизнесу расти, я и сама, находясь «среди своих», постоянно профессионально развиваюсь».

«Участие в работе комитета дает возможность быть в курсе современных тенденций на рынке труда, знать, какие профессии востребованы, что будет перспективно в будущем. Мы помогаем подросткам строить карьерные треки. Для нас быть среди крутых HR — значит знать все современные тренды», — делится собственник центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «На все 100» Ольга Янавичус.

Комитет по управлению и развитию персонала «Опоры России» в Новосибирске — площадка, где профессионалы находят применение своим талантам, а компании получают инструменты для роста эффективности сотрудников и, как следствие, прибыльности бизнеса.

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