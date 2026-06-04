Переезжаем в лето и экономим до 8,3 миллиона при покупке квартиры в топовых ЖК города

Лето – традиционное время для новых планов и значимых решений. Кто-то создает семью, приезжает учиться, меняет город, другие просто понимают, что «пора»! И для тех, и для других федеральный застройщик «Страна Девелопмент» предлагает уникальную возможность – кардинально изменить жизнь и сэкономить. До 26 июня при покупке квартиру у застройщика можно сэкономить до 8,3 млн рублей.

Акция охватывает два проекта компании в Новосибирске, включая камерный ЖК на берегу Оби «Страна.Береговая» и современный комплекс недалеко от центра «Страна.Тополевая». Цель инициативы – сделать приобретение собственного жилья максимально доступным и комфортным в преддверии летнего сезона.

Предложения в ЖК «Страна.Береговая»

- Скидки до 8,3 млн руб.

- Рассрочка 0% до 12 месяцев. Первый взнос от 15%.

- Семейная ипотека от 3,5%.

- Стандартная ипотека от 8% на 2 года.

- ИТ-ипотека от 3,9% на весь срок.

Предложения в ЖК «Страна.Тополевая»

- Скидки до 4,6 млн руб.

- Рассрочка 0% до 16 месяцев. Первый взнос от 15%.

- Семейная ипотека от 3,5%.

- Стандартная ипотека от 8% на 2 года.

- ИТ-ипотека от 3,9% на весь срок.

«Мы хотим, чтобы для многих сибиряков это лето стало началом новой жизни в собственной квартире. Акция «Переезжаем в лето» разработана таким образом, чтобы предложить максимально гибкие и выгодные условия для покупки жилья, будь то существенная скидка, беспроцентная рассрочка или комфортная ипотечная программа. Мы приглашаем всех, кто давно мечтал о новой квартире, воспользоваться этой уникальной возможностью», – прокомментировали в ГК «Страна Девелопмент».

Предложение действует 3 по 26 июня 2026 года, применимо для определенного пула квартир и не суммируется с другими специальными условиями в проектах. Подробную информацию можно получить у менеджеров компании.

Не упустите шанс начать лето в своей новой квартире!

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