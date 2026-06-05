Доступная кибергигиена: «Антивирус» Сбера заблокировал более 2,5 млн вредоносных программ с начала года

Как защитить себя от подобных киберугроз, рассказал на ПМЭФ заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Вирусные атаки клиентам Сбера помогает отражать бесплатный антивирус, встроенный в приложение СберБанк Онлайн на Android. Алгоритмы сервиса на основе ИИ в реальном времени сканируют файлы и приложения, блокируя угрозы ещё до их активации. С начала года «Антивирус» Сбера обезвредил на устройствах пользователей более 2,5 млн вирусов. О том, как обезопасить себя от вирусных киберугроз, рассказал в рамках ПМЭФ-2026 заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Вредоносное программное обеспечение в мошеннических схемах как правило устанавливают люди в возрасте от 40 до 45 лет. Чаще всего вирусы выявляют на устройствах жителей Белгородской, Амурской и Магаданской областей, Красноярского края и Еврейской автономной области.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Зачастую фальшивые приложения маскируются под популярные сервисы, трояны для показа рекламы остаются в числе самых активных угроз. Чтобы обезопасить смартфон, планшет или персональный компьютер от вирусов, необходимо сочетать технические меры защиты и осознанные действия пользователя. Однако без продвинутых инструментов сложно противостоять современной угрозе. Надёжный антивирус — цифровой иммунитет. Для эффективной защиты смартфонов Сбер интегрировал в приложение СберБанк Онлайн антивирус: встроенный сервис незаметно для пользователя ежедневно сканирует устройство на наличие угроз, а также проверяет файлы и приложения. Базы данных антивируса постоянно обновляются, чтобы защищать устройство от известных и новых угроз. ИИ помогает анализировать уровень риска и блокирует финансовые операции в реальном времени для защиты от шпионских и вредоносных программ».

Как защитить устройства от вредоносных программ — также можно узнать на портале Сбера по кибербезопасности «Кибрарий». Защита и безопасность ― приоритет банка уже 185 лет.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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