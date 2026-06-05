Возможность оформить и получить карту водителя для тахографа с СКЗИ появилась в Новосибирске

Изготовление карты водителя для тахографов с СКЗИ можно заказать в офисе компании «Сибирские навигационные технологии» в г. Новосибирске. Процесс оформления максимально прозрачен и состоит из нескольких последовательных этапов.

Порядок действий:

1. Связь с офисом. Первым шагом необходимо позвонить по телефону в г. Новосибирске: 8 (383) 375-41-29. Менеджер согласует удобное время визита для изготовления карты водителя для тахографов с СКЗИ.

2. Подготовка документов. Перед поездкой клиенту нужно подготовить оригиналы:

Паспорт гражданина РФ;

Водительское удостоверение;

СНИЛС;

Бланк ИНН;

Ранее выданную карту (если она оформлялась).

(Список документов может меняться, поэтому актуальные детали рекомендуется уточнять у менеджера).

3. Визит в офис. При посещении офиса в г. Новосибирске сотрудники делают скан-копии предоставленных документов. На компьютере от имени заявителя оформляется анкета (заявление) на получение карты водителя с СКЗИ. После распечатки, клиент расписывается в заявлении, проводится фотофиксация заявителя с документом, производится оплата, и указывается контактный номер мобильного телефона. Вся процедура в офисе занимает около 30 минут.

4. Отправка документов. Далее компания окончательно формирует пакет документов с заявлением и отправляет его на завод в Москву.

5. Изготовление. На заводе осуществляется изготовление карты, после чего она в виде персонального конверта направляется обратно в новосибирский офис. Этот этап обычно занимает около 10-12 дней (сроки могут корректироваться).

6. Получение. По готовности сотрудники связываются с клиентом, сообщают о прибытии карты и согласовывают время её получения. При визите в офис клиент подписывает Расписку о получении карты. Проводится фотофиксация с документом, после чего клиент забирает конверт. Внутри находятся карта для тахографов с СКЗИ и ПИН-код.

При отсутствии опыта использования специалисты компании готовы подробно рассказать, как правильно обращаться с картой в дальнейшем.

Решение нестандартных ситуаций:

Если возникают сложности, например:

- не удается найти Бланк ИНН;

- заявитель не является гражданином РФ;

- произошла блокировка карты;

- не получается найти заканчивающуюся карту тахографа СКЗИ (оформленную ранее);

рекомендуется позвонить в офис, где постараются найти индивидуальное решение.

Обращаем внимание, что оформление карты тахографа ЕСТР (европейская) данной услугой не предусмотрено.

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