Массовый полумарафон проходит в Новосибирске 23 мая. ОНЛАЙН

В Новосибирске стартовал десятый Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». На юбилейный полумарафон зарегистрировались более 5000 участников. Бегуны соревнуются на трёх дистанциях: 1 километр, 10 километров и 21,1 километра. Утром на набережной открыли стартовый городок и фан-зону.

8:30 — начало работы фан-зоны. Стартовый городок открыт, волонтёры на местах, участники получают номера.

9:54 — на площадке перед стартом проводят массовую разминку для тех, кто бежит 1 километр.

10:00 — дан старт дистанции 1 километр. Участники уходят с линии старта.

11:15 — организаторы представляют задающих темп бегунов на дистанции 10 километров.

11:20 — на сцену выходят официальные лица и представители «ЗаБег.РФ». Звучат приветствия.

11:25 — массовая разминка для участников дистанции 10 километров.

11:30 — старт на дистанцию 10 километров. Лимит прохождения — 1 час 30 минут. Участники начинают движение по трассе.

12:00 — на главной сцене награждают победителей дистанции 1 километр.

12:14 — дистанция 10 километров продолжается. Участники в пути. Стартовый городок работает, болельщики встречают бегунов на финишной прямой.

13:00 — погода не оказалась преградой для бегунов.