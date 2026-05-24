Драка фанатов, тучи на бис и гендер-пати. В Новосибирске с аншлагом завершился юбилейный концерт Иванушек - 50 кадров зажигательного вечера

«Сибирь-Арена» была забита под завязку — от танцпола до верхних ярусов. Фанаты начинали собираться у входа задолго до открытия дверей. В очереди можно было встретить и тех, кто помнит первые клипы группы по телевизору, и подростков с плакатами.

С первых аккордов зал превратился в единый живой организм. На танцполе не было свободного места — люди танцевали, подпевали и не выпускали из рук телефоны. Девушки поправляли макияж прямо на полу в антракте, кто-то пришёл в свадебном платье, а на футболках многих фанатов красовалась надпись «СССР».

Кульминацией стало исполнение «Облаков», посвящённое памяти Игоря Сорина. Зал замер, в воздух поднялись тысячи включённых фонариков. А после антракта один из солистов спустился в толпу, раздавая автографы и обнимаясь с фанатками под «Малину на губах».

В фан-зоне не поделили место у сцены две поклонницы — 38 лет и 15. Драку быстро погасила охрана.

Главные хиты — «Тучи», «Девчонка-девчоночка», «Разве тебе не жалко» — зал пел стоя. В финале прозвучали «Тополиный пух» и песня «Очень жаль». После концерта фанаты не расходились — толпа заполнила вестибюль метро «Спортивная», всё ещё напевая строчки из песен.

«Иванушки» доказали: их музыка по-прежнему собирает полные стадионы и заставляет сердца биться чаще. Даже если эти сердца помнят ещё кассетные магнитофоны.