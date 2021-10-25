Вакханалия в «свободном интернете»: эксперты из Новосибирска рассказали, чем опасен хайп на насилии и почему ограничения в Сети – это благо

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вот уже месяц, как в России формируется реестр социальных сетей. Кто-то горячо одобряет это начинание, а кто-то не менее активно протестует против него. Но спорить уже поздно, поскольку, согласно Закону от 1 февраля 2021 года № 530-ФЗ о самоконтроле социальных сетей, начался очередной этап его реализации.

Зачем нужен реестр

В чём суть? Интернет-ресурсы, включённые в реестр, обязаны сами контролировать контент и нести ответственность за всё, что разместили пользователи на их площадках. Разработчики закона пояснили, что нововведения в законе предназначены для оперативного удаления деструктивного контента. Речь идёт о треш-стримах, призывах к суициду, насилию, цифровом буллинге и прочих вещах, которые общепризнаны опасными.

И без выводов аналитиков понятно, что объёмы деструктивного и противоправного контента в соцсетях быстро растут.

Согласно проведённому мониторингу, около 43 миллионов россиян сталкиваются с подобными публикациями либо сами состоят в сообществах, распространяющих эту информацию. При этом нужно помнить, что пятая часть пользователей – это дети или подростки. А всего до 60 % россиян признают, что сталкивались с кибербуллингом.

Кто в настоящий момент уже включён в реестр социальных сетей? Это Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Обсуждение острой темы в Экспертном клубе вызвало разноречивые мнения. Вот что думают новосибирские эксперты о том, зачем необходимы нововведения в законе и насколько важна скорость реагирования для безопасности наших граждан?

Что говорят эксперты

Андрей Челноков, председатель Новосибирской областной организации Союза журналистов РФ:

– Формирование реестра соцсетей – закономерный этап. При нашей бесконтрольности и склонности к безбрежной демократии нужно очень внимательно смотреть за развитием интернета. У нас есть определённый исторический опыт: в 1917 и в конце 1980-х годов мы чуть не разрушили страну! Этого повториться не должно!

Но откуда же мы черпаем массу информации? Из социальных сетей, конечно. Часто она очень умело маскируется под официальную и подаётся настолько грамотно, что её потребители убеждены в том, что им дают истину в первой инстанции. Мы хорошо видим это на примере восприятия коронавируса и мер по борьбе с ним. Лучшей иллюстрации просто не найти, поэтому порядок наводить нужно.

Не нужно также забывать о том, что наши дети фактически бесконтрольно гуляют по интернету и набираются там бог знает чего... В Китае приняли довольно жёсткие меры. Наверное, нам не надо слепо копировать китайский опыт, но меры принимать нужно совершенно точно, поэтому законодательные меры я лично приветствую.

Анатолий Аблажей, социолог, ведущий научный сотрудник Института философии и права:

– Судя по всему, создание подобного реестра – нужное и крайне своевременное дело. Конечно, поборники «свободного интернета» могут сказать, что это очередной этап удушения свободы самовыражения, но я сразу вспоминаю слова Достоевского о «слезинке ребёнка». Действительно, если под флагом свободы дети вступают в суицидальные сообщества и мы снова слышим об очередном ребёнке-самоубийце или читаем про расстрел в школе или вузе – такого рода шаги нужны, просто необходимы.

Это нормальная самозащита общества от людей, готовых положить на алтарь собственного самовыражения чужие жизни.

Уверен, это прекрасно понимают основатели и администраторы соцсетей, такие как Цукерберг или Дуров. Важно, кстати, что это носит характер самоконтроля. Когда это начинают контролировать люди со стороны, растёт опасность бездумного контроля и чрезмерных мер. И хорошо, что есть зарубежный опыт – на чужих ошибках всегда лучше учиться, чем на своих.

Денис Борисов, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ:

– Регулирование правил поведения граждан в общественно значимых пространствах – одна из важных функций государства. Поэтому постепенное увеличение роли государства в цифровом пространстве – это закономерное следствие, вытекающее из самой природы государства.

В силу технологической новизны коммуникация людей через интернет продолжительное время оставалась «диким полем», развиваясь по собственной логике и законам. Однако со временем появились посредники в общении между людьми в лице специальных приложений – социальных сетей. Эти посредники будучи частными компаниями начали самостоятельно вводить алгоритмы распространения информации, манипулировать содержанием и информационными потоками, вводить собственные правила цензурирования, собирать личную информацию о пользователях – в общем приобрели большой потенциал влияния на политические, экономические и идеологические сферы жизнедеятельности государства, общества и личности. В публичное пространство периодически просачивается информация о властном потенциале, который сформировали социальные сети, можно вспомнить скандал с компанией «Кембридж Аналитика».

В сухом остатке создание реестра социальных сетей – это движение в понятном направлении. Однако возникают вопросы. На основе каких критериев определяются социальные сети? Какая информация будет подлежать самоконтролю? Почему только социальные сети несут ответственность за распространение опасной информации? А буллинг существует только в социальных сетях? Удалим агрессивный посыл, но где гарантия, что агрессор успокоился? А может, социальные сети должны не только налаживать самоконтроль, но и совершенствовать каналы оперативного взаимодействия с государственными органами, чтобы эффективно устранять угрозы безопасности не только в виртуальном мире, но и реальном?

В общем, государству ещё предстоит разобраться в подходах и моделях регулирования цифрового пространства. Текущая итерация больше походит на перекладывание ответственности на социальные сети. Искусственные алгоритмы с лёгкостью будут настроены на чистку ленты новостей от нежелательного контента. Однако подход «если я не вижу, значит этого нет» – это точно про безопасность государства, общества и личности?

Дмитрий Ушаков, социолог:

– Поддерживаю законодательное закрепление положений о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ). Эти меры давно уже назрели, проблема ведь заключается в конечном итоге в безопасности всей нашей страны и общества от социального нигилизма и от антисоциальности в целом. С периода включения российского общества во множество социальных сетей произошло и включение механизма аккуратного, а где-то даже агрессивного информационного вброса определённых антиценностей. Иногда это делается подспудно, почти незаметно для потребителей такого рода информации, и они сами транслируют дальше эти разобщающие людей антиценности, но именно как ценности!

Призывы к суициду, подспудная реклама насилия, гомосексуальных связей как норм – это и есть то, что производит инверсию основ человеческого бытия.

Муссирование, бравирование такими проявлениями подрывает корни человеческого существования в обществе, это преступление против человечности и сущности человека как разумного, обретающего свой разум в человеческом общении. Это и есть деструктивное движение к развалу общества.

Если мы и есть ещё российское общество, то нам надо, чтобы на информационную защиту наших детей и внуков вставало государство. Поодиночке и животные не выживают, а человек – точно вымрет. Просто к этому вопросу нельзя подходить топорно. Ни в коем случае нельзя огульно всё, где показано насилие, запрещать, иначе все фильмы про войну, про наши беды придется запретить. Ни в коем случае не призываю к такому результату. Но специальную вакханалию «хайпов» на насилии, убийствах и самоубийствах, гомосексуализме и откровенной пропаганде асоциального поведения надо жёстко блокировать. Это задача душевного и физиологического спасения нашей молодёжи, нашего общества, а по большому счёту и других обществ.

Владислав Кокоулин, историк, главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский архив»:

– Реестр, конечно, необходим. Но соцсетей не так уж и много, чтобы его составлять долгое время. Но как связан реестр со снижением деструктивного поведения? У нас и сейчас действуют законы, требующие от администраторов соцсетей удаления разного рода противоправного и деструктивного контента. Но надо иметь в виду, что, помимо соцсетей, существует ещё огромное количество сообщений в мессенджерах, которые контролировать значительно труднее, если вообще технически возможно.

В данном случае лучше обратить внимание на улучшение в целом ситуации в обществе – заняться реальными проблемами экономики, политических и социальных отношений, в конце концов, демократизацией всех сфер жизни нашего общества. Тогда количество деструктивного контента в мессенджерах и соцсетях будет автоматически снижаться до того уровня, когда можно задействовать какие-то профилактические или силовые мероприятия.