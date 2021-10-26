Отправили на доработку: концессионное соглашение по строительству школ не будет рассмотрено на ближайшей сессии Заксобрания

Фото предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области

Концессионерам настоятельно рекомендуют за месяц учесть в новом тексте соглашения все замечания, высказанные депутатами Законодательного собрания.

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности принял решение не выносить на ближайшую сессию концессионное соглашение по строительству шести школ в Новосибирске. На доработку соглашения Минэкономразвития области дали время.

Концессионное соглашение чрезвычайно важно для региона – в Новосибирской области острая нехватка мест в общеобразовательных школах, несмотря на вводимые объекты. Об этом депутатам доложил министр образования региона Сергей Федорчук.

«По нашим данным, нужно построить не менее 20 новых школ проектной мощностью около 21 тысячи мест. В этом контексте поступившее предложения важно: оно предусматривает строительство 6 школ в рамках концессии», — проинформировал депутатов министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По этому соглашению, ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» профинансирует, спроектирует, построит и возьмёт на себя эксплуатацию шести объектов образования в Кировском, Ленинском, Октябрьском районах Новосибирска общим числом 5775 мест.

Финансовые параметры соглашения обозначил глава Минэкономразвития области Лев Решетников: затраты на строительство и монтажные работы составят 6,5 млрд рублей, еще 1,4 млрд рублей будет выделено на оснащение школ.

Участки под строительство школ выделены. А вот сроки, обозначенные в концессионном соглашении, сразу вызвали вопросы. По информации Сергея Федорчука, школы должны быть построены до конца 2022 года. На это обратила внимание заместитель председателя комитета регионального парламента по бюджетной политике.

«Если мы не укладываемся в спущенные нам сроки, то мы должны будем вернуть федеральные деньги? Сроки не то, что сжатые. Они просто невыполнимые», — уточнила заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной политике Ирина Диденко.

Министр образования ответил: исходя из существующей практики и с учетом ситуации, перенос сроков возможен. И строительство школ, скорее всего, будет завершено в конце 2023 года. Этот аспект должен быть отражён в соглашении, настояла Ирина Диденко.

У депутатов вызвали вопросы нормативы на оснащение учебных мест школьников, планируемая выгода концессионера, социальный эффект от реализации проекта. Об этом представителей Правительства области спрашивали депутаты Сергей Гайдук, Валентин Сичкарев, Алексей Андреев.

Еще одну проблему обозначит депутат Николай Машкарин: по его мнению, «санкции, которые заявлены в концессионном соглашении, точно не мотивируют концессионера завершить строительство в срок».

А депутат Глеб Поповцев выразил недоумение: все эти вопросы на протяжении почти трех месяцев обсуждала рабочая группа, но они не отражены в предложенном депутатам тексе соглашения.

Очень важный аспект затронул депутат Иван Мороз: 13 лет тот, кто строил, будет отвечать за эксплуатацию здания. А директор образовательного учреждения отвечает за предоставление услуг, кадровую политику.

«Не очень понятно, если у дирекции школы возникнут вопросы оперативного порядка, как они будут решатся? Очень много в соглашении «тёмных пятен», которые не прояснены. Я бы рекомендовал посмотреть соглашение юридическому департаменты Законодательного собрания», — отметил Иван Мороз.

«Речь идёт о безопасности детей. Об ответственности: кто её будет нести? В соглашении мы видим, что концессионер, как юридическое лицо, несёт ответственность за эксплуатацию. А муниципальное образовательное учреждение отвечает за предоставление образовательных услуг. А кто будет нести ответственность за каждого из 5 775 детей? На рабочей группе мы получали ответы: один несёт ответственность за одно, другой — за другое. Но так не бывает», — подчеркнула Ирина Диденко.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров попросил разъяснить еще один момент: «Почему не реже одного раза в три месяца можно будет проверять ход строительства этих объектов?» Министр Лев Решетников согласился, что в регионе идёт большое количество строек в рамках нацпроектов и по схеме ГЧП, и вопрос строительного контроля как никогда актуален. Его однозначно нужно усиливать.

Затронул Андрей Парфёнов и ситуацию с «дополнительными расходами: по его мнению, осталось непонятным, как расходы подсчитаны. «Одно, другое, третье. А каким образом они будут компенсироваться концессионеру? Это же всё бюджетная нагрузка. Не получится ли так, что, если мы будем выполнять условия концессии, депутаты всех фракций средства на наказы увидят в 2025 году, а может и вообще не увидят?» — отметил Андрей Панфёров.

Крайне жёстко о концессионном соглашении высказался Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Он согласился со всеми вопросами, которые в ходе обсуждения затронули депутаты. И подчеркнул особо: принципиальное решение, что нужно строить школы, есть. И спекулировать на теме, что депутаты против строительства школ, не получится. Но в соглашении есть моменты, пропустить которые никак нельзя.

В тексте соглашения сначала говорится про проектную мощность 1100 мест в школе, а затем – 580. Обратил Андрей Шимкив внимание и на сроки: полгода на проектирование, год на строительство. И на отсутствие согласований со стороны минюста и минфина региона.

«В концессии имеются признаки нарушения трех федеральных законов. Приведите соглашение с соответствие. Вы нам предлагаете согласовать концессию, которая заведомо невыполнима. Она невыполнима за 2022 год. Поэтому мы тут точно входим в риск лишиться федеральных денег», — обратился Андрей Шимкив к представителям Правительства области.

Депутаты приняли решение не выносить концессионное соглашение на ближайшую сессию Законодательного собрания, пока в нём не будут отражены все замечания. Эту работу Минэкономразвития области, с учетом мнений Минфина и Минюст, должен провести за месяц.

Также на заседании комитета были обсуждены поправки в областной закон «Об инвестиционном фонде Новосибирской области», которые тесно связаны с набирающей обороты практикой реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Поправки сводятся к тому, пояснила Ирина Диденко, чтобы «все концессии и ГЧП, кроме соглашений и ГЧП, которые пойдут через дорожный фонд, реализовывать через инвестиционный фонд».

«Ограничения инвестиционного фонда мы предлагаем 2%», — пояснила заместитель председателя комитета Ирина Диденко.

Цель вводимых ограничений, как объяснил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив: не уйти через два-три-четыре года в большие платежи из бюджета.

«Нужно определить предел, чтобы при заключении каждого концессионного соглашения не вступать в длительные переговоры с Правительством. Чтобы исполнительная власть сама решала, какое из соглашений в данной ситуации приоритетно – строительство школы или больницы, оставаясь при этом в рамках лимита», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Решение согласовано с Правительством и руководством региона: губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею сформировать защищенный, но ограниченный процентами инвестиционный фонд.