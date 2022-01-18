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В Новосибирске фельдшер спас врача скорой помощи от ножевого ранения на вызове

Фото В Новосибирске фельдшер спас врача скорой помощи от ножевого ранения на вызове
Фото В Новосибирске фельдшер спас врача скорой помощи от ножевого ранения на вызове

Минздрав Новосибирской области

В Новосибирске фельдшер скорой помощи получил ножевое ранение, защищая врача-реаниматолога на вызове.

Фельдшер скорой спас своего коллегу от ножевого ранения на вызове, приняв удар на себя. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Инцидент произошел 1 января 2022 года. Реанимационная бригада «скорой» приехала на вызов к пациентке с желудочным кровотечением. Бригаду встретил пьяный родственник женщины, обругал и начал выгонять врачей. В тот момент, когда фельдшер Сергей Скуратов собирал систему для инфузионной терапии, нетрезвый мужчина вскочил и попытался ударить врача со спины.

«Я попытался сбить нож с траектории удара, но он меня все равно полоснул», — рассказал Скуратов.

Вместе с врачом Сергеем Пурескиным они скрутили агрессора и вызвали полицию. Вспоминая события того дня, реаниматолог удивляется, как Сергею вообще удалось зафиксировать злого и физически сильного мужчину. Удерживать нападавшего до прибытия правоохранителей медикам помогал сын пациентки.

Фельдшер получил большую резаную рану плеча, на которую пришлось наложить одиннадцать швов. Сергей Скуратов пришел на «скорую» после армии санитаром, окончил Новосибирский медицинский колледж в прошлом году, передает АиФ-Новосибирск. Руководство подстанции СМП обратилось в Минздрав и МВД с просьбой наградить фельдшера. Сейчас Сергей находится на больничном и планирует поступить в медуниверситет, чтобы стать врачом.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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