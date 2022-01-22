Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла

Фото ГИБДД Новосибирска

ГИБДД проводит в Новосибирске профилактическое мероприятие «Детское кресло».

22-23 января в сотрудники ДПС в Новосибирске обратят пристальное внимание на нарушителей правил перевозки детей. Акция направлена на профилактику детского травматизма в ДТП.

В ГИБДД отметили, что по итогам 2021 года в Новосибирске произошло 131 ДТП с участием детей и подростков. В авариях 4 ребёнка погибли и 131 получили травмы различной степени тяжести. В 27 ДТП дети получили травмы, являясь пассажирами транспортных средств.

Нарушителям правил перевозки детей грозит наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. С начала текущего года было выявлено 4623 подобных нарушения в Новосибирске. Автоинспекторы отмечают, что это значительно больше по сравнению с январем предыдущего года.

Напомним, ранее стало известно, кто возглавит Управление ГИБДД по Новосибирской области. Им станет главный автоинспектор Челябинской области.