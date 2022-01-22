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Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла

Фото Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
Фото Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла

Фото ГИБДД Новосибирска

ГИБДД проводит в Новосибирске профилактическое мероприятие «Детское кресло».

22-23 января в сотрудники ДПС в Новосибирске обратят пристальное внимание на нарушителей правил перевозки детей. Акция направлена на профилактику детского травматизма в ДТП.

В ГИБДД отметили, что по итогам 2021 года в Новосибирске произошло 131 ДТП с участием детей и подростков. В авариях 4 ребёнка погибли и 131 получили травмы различной степени тяжести. В 27 ДТП дети получили травмы, являясь пассажирами транспортных средств.

Нарушителям правил перевозки детей грозит наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. С начала текущего года было выявлено 4623 подобных нарушения в Новосибирске. Автоинспекторы отмечают, что это значительно больше по сравнению с январем предыдущего года.

Напомним, ранее стало известно, кто возглавит Управление ГИБДД по Новосибирской области. Им станет главный автоинспектор Челябинской области.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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