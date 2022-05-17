«Вплоть до полного паралича»: врачи перечислили страшные последствия укуса клеща

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Эксперты утверждают, что весной 2022 года клещи просто обезумели от голода и нападают на каждого второго.

Как выглядит укус клеща у человека?

Менее опасным проявлением является небольшое покраснение вокруг места, где был обнаружен паразит или полное отсутствие следов на коже, кроме небольшой дырочки в месте, где находился хоботок насекомого.

В ином случае место укуса может незначительно воспалиться. Также может появиться аллергическая реакция, спровоцированная слюной и имеющейся микротравмой кожного покрова. Также укус клеща может повлечь и более опасные реакции на коже.

Признаки аллергической реакции на укус клеща

Аллергия возникает в ответ на попадание в рану слюны паразита. Индивидуальная реакция организма зависит от состояния здоровья в целом. Тяжелее протекают последствия укусов клещей у аллергиков, детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Снять умеренную аллергическую реакцию можно с помощью антигистаминных препаратов.

Самые распространенные признаки аллергии: тошнота, головокружение, слабость, сонливость, ломота в суставах, головная боль, повышение температуры, зуд и появление сыпи в области укуса и на других участках тела.

При сильной аллергической реакции может наступить анафилактический шок, которому предшествуют: затруднение дыхания, галлюцинации; отек Квинке (быстрое и массивное распухание лица, горла или конечностей), потеря сознания.

Последствия укуса клеща для человека

В худшем случае кровосос может заразить человека следующими инфекциями:

Геморрагическая лихорадка

Является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус. К признакам заражения относят: интоксикацию организма, начало лихорадки, подкожные кровоизлияния, изменение состава крови больного. Специалисты различают крымскую, омскую лихорадку. При своевременном обращении к доктору прогноз благоприятный. Лечение заключается в приёме противовирусных медикаментах, витаминах, которые укрепляют сосуды;

Клещевой энцефалит

Является вирусным недугом, к основным симптомам относят: гипертермию, интоксикацию, поражение центральной нервной системы человека (менингит, энцефалит). К последствиям течения недуга относят: неврологические патологии, которые приводят к изменению личности, в некоторых случаях – к инвалидности, даже смерти. Первые признаки заболевания отмечаются в первые семь дней, профилактикой нужно заниматься несколько дней после укуса;

Боррелиоз или болезнь Лайма

Представляет собой инфекционный недуг бактериальной природы. Общая интоксикация организма сопровождается резким повышением температуры, головной болью, постоянно мигрирующей сыпью, усталостью. Бактерии способны поражать органы и системы человека (особенно – нервную и опорно-двигательную, сердечно-сосудистую). Несвоевременная помощь приводит к инвалидности.

Признаки развития клещевого энцефалита

Инкубационный период клещевого энцефалита может длиться от 4 до 14 дней. В этот период у заразившегося не наблюдается никаких внешних проблем со здоровьем. Затем резко повышается температура до 38-39 °C, больного лихорадит, пропадает аппетит, появляется боль в мышцах и глазах, тошнота или рвота, сильная головная боль.

Затем наступает ремиссия, во время которой больной чувствует некоторое облегчение. Это вторая фаза болезни, во время которой поражается нервная система. Впоследствии может развиться менингит, энцефалит, паралич. При отсутствии лечения вероятен летальный исход.

Симптомы боррелиоза

Если укусил клещ-носитель боррелиоза, место укуса обретает вид специфической эритемы, которая постепенно увеличивается до 10-20 см, а иногда до 60 см в диаметре. Пятно эритемы может быть круглое, овальное или неправильной формы. Пострадавший может испытывать жжение, зуд и боль в месте укуса, но чаще первые признаки ограничиваются одной лишь эритемой.

Спустя некоторое время по контуру пятна образуется кайма насыщенного красного цвета, при этом сама кайма выглядит чуть припухшей. По центру эритема становится бледно-белой или синюшной. Через несколько дней в области укуса формируется корочка и рубец, которые бесследно исчезают примерно через 2 недели.

Инкубационный период до появления первых симптомов составляет от нескольких дней до 2 недель. Затем наступает первая стадия болезни, которая длится от 3 до 30 дней. В этот период больной испытывает ломоту в мышцах, головную боль, слабость, быструю утомляемость, першение в горле, насморк, скованность мышц шеи, тошноту. Затем на некоторое время болезнь может переходить в скрытую форму до нескольких месяцев, во время которой поражаются сердце и суставы.

Ранее, Сиб.фм опубликовал 3 простых способа выкрутить кровососа из кожи. 34 человека госпитализировали после укусов клещей в Новосибирске, а также в 2022 году паразиты стали в два раза чаще нападать на людей.

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